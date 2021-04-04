Раскрыто негативное влияние сахара на память детей

04.04.2021 | 11:48

Исследование, проведенное американскими учеными, раскрыло негативное влияние сахара на детскую память. К такому выводу они пришли в результате эксперимента, проведенного на лабораторных мышах, сообщает портал Science Daily.

Животных разделили на две группы. Одной из них регулярно давали сладкий напиток. Впоследствии у них выявили нарушения функции гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. На это повлияло повышенное количество бактерий Parabacteroides в кишечнике. После введения их в организм мышей, не употребляющих сахар, у них тоже в дальнейшем выявили ухудшение памяти.

Авторы исследования уверены, что его результаты применимы и к людям. В будущем они намерены продолжить свои изыскания, чтобы лучше идентифицировать пути, по которым работает передача сигналов от кишечника к мозгу.

Ранее ученые Института биологических исследований Солка в США нашли у нервных клеток мозга человека собственные механизмы, защищающие их от старения и повреждений. Этим они компенсируют недостаток в копировании ДНК и, таким образом, являются самыми долгоживущими клетками.