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В стране и мире

Подсчитаны траты россиян на интернет во время пандемии

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Пандемия коронавируса и режим самоизоляции стали причиной роста трат россиян на интернет. Средний чек за услуги связи в 2020 году вырос до 619 рублей, что на 2 процента больше предыдущего года, подсчитали в банке «Русский стандарт». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Рост трат на интернет связан, в первую очередь, с коронавирусом, из-за чего многие перешли на дистанционку и им потребовался бесперебойный интернет дома.

«Пик активности оплат услуг провайдеров пришелся на весну — сезон начала режима изоляции. Так, например, в минувшем году общее количество платежей за интернет в мобильном банке в марте выросло на 27 процентов, в апреле — на 10 процентов, а в мае — на 7 процентов относительно аналогичных месяцев 2019 года», — сказала зампред банка Елена Петрова.

Ранее россияне подсчитали свои траты на продукты в месяц. В итоге оказалось, что большинство российских семей — почти 43 процента — тратят на них и другие обязательные платежи 15-30 тысяч рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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