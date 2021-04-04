Мигрантам захотели разрешить легализовать свое пребывание в России

04.04.2021 | 11:46

Иностранцам и лицам без гражданства захотели разрешить легализовать свое пребывание в России, несмотря на имеющиеся нарушения. Соответствующий законопроект разрабатывает МВД, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

Законопроект определит порядок и условия пребывания мигрантов, оказавшихся в особых обстоятельствах. Также в отношении данных граждан не будут применять меры административного воздействия, ранее принятые — отменят.

«В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — уточнил собеседник.

В МВД отметили, что сейчас уже есть ряд законов, которые дают возможность некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства легализовать свое положение в стране.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не допускать перевода детей из школ из-за мигрантов. По его словам, таким образом поступают в некоторых европейских странах и США. Там стараются доводить уровень детей мигрантов в школах до определенного процента. Из-за этого появляются школы, которые фактически на сто процентов заполнены мигрантами. Это, по мнению президента, большая проблема.

В сентябре 2020 года сообщалось, что МВД разработало концепцию нового закона о мигрантах, которая предполагает, что иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию. Для иностранцев, желающих въехать на территорию России, будут предусмотрены прохождение дактилоскопии и фотографирования.