Во Франции ввели общенациональный локдаун с комендантским часом

03.04.2021 | 12:20

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране четырехнедельный локдаун. Об этом сообщает канал France24.

Отныне во всех 19 регионах вводится комендантский час с 19:00. Также запрещаются поездки без веской причины на расстояние более 10 километров от места изоляции.

На три недели закрываются детские сады и школы. Кроме того, прекращают работу магазины, где не торгуют предметами первой необходимости, исключение оставили для хозяйственных, книжных и музыкальных магазинов.

Причиной локдауна стало резкое увеличение числа случаев заражения COVID-19. Макрон отметил, что 44 процента больных в реанимациях — люди моложе 65 лет.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения.