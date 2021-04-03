Устроившего крупное ДТП в Москве блогера Эдварда Била не стали арестовывать

03.04.2021 | 15:49

Тверской суд Москвы не стал арестовывать блогера Эдварда Била, предположительно, устроившего крупное ДТП в центре столицы. Об этом «Интерфаксу» в субботу, 3 апреля, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Уточняется, что Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно решению суда, ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной и интернет-связью, кроме общения с адвокатами и следователем, а также управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.

Ранее стало известно, что пострадавшая в аварии с участием Била Мария Артемова находится при смерти. Адвокаты сообщили, что она по-прежнему в тяжелом состоянии — в коме.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Один человек пострадал. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Блогера задержали на 48 часов.