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Устроившего крупное ДТП в Москве блогера Эдварда Била не стали арестовывать

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Тверской суд Москвы не стал арестовывать блогера Эдварда Била, предположительно, устроившего крупное ДТП в центре столицы. Об этом «Интерфаксу» в субботу, 3 апреля, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Уточняется, что Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно решению суда, ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной и интернет-связью, кроме общения с адвокатами и следователем, а также управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.

Ранее стало известно, что пострадавшая в аварии с участием Била Мария Артемова находится при смерти. Адвокаты сообщили, что она по-прежнему в тяжелом состоянии — в коме.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Один человек пострадал. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Блогера задержали на 48 часов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Какая ряшка тупая у долбоящера

Гость||

Обыкновенный Де Билл

Гость||

Если ты не отсидел, ты не блогер!

Гость||

На кого работает этот придурок , если в реанимации тетка советник госдумы по обороне. А этот олень дома

Гость||

Казнить ублюдка и ему подобных.

Имя: Гость
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