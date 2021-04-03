В стране и мире

Россиянам предсказали потепление в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал жителям Европейской России потепление в ближайшие пять дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в регионе установится температура выше нормы. Так, на северо-западе Европейской России она будет превышать норму на 4-5 градусов, а в центре и на юге — примерно на 1-2 градуса. При этом синоптик отмечает, что в большинстве дней будет сохраняться «температурная уравниловка». Примерно одинаковая температура от 6 до 11 градусов установится на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в Центральной России, резюмировал он.

Вильфанд также добавил, что к среде, 7 апреля, температура в Центральной России повысится до 13 градусов, а в Краснодарском крае вырастет до 15 градусов.

Ранее синоптик призвал россиян подождать месяц-полтора до наступления весеннего тепла. По его прогнозу, весенняя погода с устойчивой температурой 15-18 градусов может прийти в центр европейской части страны в середине-конце апреля.

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Источник — lenta.ru
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