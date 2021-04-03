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Российские банки решили портить деньги ради их защиты

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Банки нашли способ защититься от преступников, которые крадут устройства самоинкассации. Об этом пишут «Известия».

В автоматические депозитные машины решили устанавливать капсулы со специальной несмываемой краской. В случае кражи аппарата и попытки его взломать капсула взорвется и испачкает банкноты. В ЦБ изданию объяснили, что окрашенные купюры являются неплатежеспособными и не подлежат обмену.

Проблема хищения устройств самоинкассации возникла, поскольку такие аппараты обычно весят не более 40 килограммов, и преступники предпочитают не вскрывать их на месте, а уносить с собой.

В ряде кредитных организаций отметили, что используют для защиты иные технические средства. Однако они не стали раскрывать какие-либо подробности ради безопасности.

В мае 2020 года в Пензе оперативники уголовного розыска МВД задержали 39-летнего мужчину по подозрению в кражах денег из банкоматов. Незадолго до этого из двух банкоматов в торговых центрах города было похищено более двадцати миллионов рублей. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как днем к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора. При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и ушел.

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Источник — lenta.ru
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