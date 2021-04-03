Раскрыто состояние прооперированного в горящей российской больнице пациента

03.04.2021 | 10:46

Пациент, прооперированный в горящем кардиологическом центре в Благовещенске, сейчас находится в сознании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По их данным, состояние мужчины, которому была проведена операция на открытом сердце, оценивается как тяжелое. При этом отмечается, что послеоперационный период проходит без осложнений.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам, которые провели операцию на открытом сердце в горящем российском кардиоцентре.

2 апреля стало известно, что в благовещенском кардиоцентре случился пожар. Загорелся второй, деревянный, этаж строения. Во время происшествия на операционном столе находились сразу два пациента, одного из них было невозможно эвакуировать. Врачи завершили сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование, несмотря на огонь.