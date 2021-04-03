В стране и мире

На спасение России от коронавируса отвели «пару-тройку» месяцев

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России осталась совсем недолго до того момента, когда коллективный иммунитет от коронавируса сформируется на достаточном для спасения от эпидемии уровне. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава клиники «Инвитро» врач Александр Островский.

На достижение показателя «заветных 60 процентов» специалист отвел «пару-тройку месяцев». Вместе с тем он посетовал, что процесс в стране идет слишком медленно.

По словам Островского, сделать вакцинацию более популярной можно с помощью снятия части юридических ограничений для клиник. Требованиям по допуску к процессу много лет, и в нынешних условиях они неактуальны.

Специалист объяснил, что по стандарту для вакцинации клинике надо получить специальную лицензию, у нее должно быть дополнительное помещение и дополнительный врач, что не всегда выполнимо и не всегда нужно.

Накануне, 2 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что все россияне, готовые привиться от коронавируса, смогут пройти вакцинацию препаратом «Спутник V» до лета.

Ранее эксперты банка Credit Suisse по итогам опроса в восьми развивающихся странах выяснили, что жители России меньше всех доверяют вакцинам собственного производства. Если в Китае уровень доверия выше 90 процентов, а в Бразилии — выше 80 процентов, то в России по состоянию на январь — только 38 процентов. Это куда ниже, чем в Индии, Индонезии и Таиланде (около 70 процентов), а также в Турции и Мексике, где более 60 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Третья волна придет в мае.

Гость||

В России уже в разных регионах были вбросы и про прививочные паспорта, и про недопуск на работу людей без прививок. И есть реальные случаи отстранения от работы учителей и принуждение прививаться бюджетников и срочников. У последних вообще никто ничего не спрашивает.

Такими вбросами прощупывают почву.

Гость||

НАМ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЕЩЕ В САМОМ НАЧАЛЕ ВЕКА ПРОФЕССОР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ ГОВОРИЛ,ЧТО СКОРО БУДЕТ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА!И НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ ГАДАЛОК ЭТО НЕ ИМЕЕТ.ПРОСТО ВСЕ В МИРЕ ЗАКОНОМЕРНО!

Гость||

Нас превращают в рабов ,пока мы шутим и сидим и пишем комментарии они делают то,что запланировали, такое ощущение, что сами того не замечая уже превратились в рабов

Гость||

Гость писал(a):

Нас превращают в рабов ,пока мы шутим и сидим и пишем комментарии
Пора заканчивать шутить и браться за дело?

Гость||

Медики- молодцы.Они лекарства то выписывать стали,те,что подороже...А уж когда им премию дают за диагноз,то это для них раз плюнуть.

Гость||

Гость писал(a):

Нас превращают в рабов ,пока мы шутим и сидим и пишем комментарии
Власти Финляндии повысили размер пенсионного обеспечения. В среднем пенсионеры теперь будут получать на 50 евро больше.

Теперь среднемесячная пенсия достигла почти 2 тыс. евро (180 тыс. руб.).

В прошлом году пожилые жители получали от государства в среднем по 1762 евро в месяц.

Отмечается гендерное неравенство среди пенсионеров: у мужчин среднемесячная пенсия достигла почти 2 тыс. евро, в то время как женщинам выплачивают на 400 евро меньше.

В России с 1 апреля тоже повысили социальные пенсии. В пересчете на европейскую валюту индексация составила примерно 3,5 евро.

Средняя пенсия теперь 175 евро (17,5 тыс. руб.).

Гость||

3 волна,это после прививок... народ начнет дохнуть от вакцины, и конечно они назовут это короновирусом...

Имя: Гость
Комментарий:

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