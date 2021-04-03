На спасение России от коронавируса отвели «пару-тройку» месяцев

03.04.2021 | 10:12

России осталась совсем недолго до того момента, когда коллективный иммунитет от коронавируса сформируется на достаточном для спасения от эпидемии уровне. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава клиники «Инвитро» врач Александр Островский.

На достижение показателя «заветных 60 процентов» специалист отвел «пару-тройку месяцев». Вместе с тем он посетовал, что процесс в стране идет слишком медленно.

По словам Островского, сделать вакцинацию более популярной можно с помощью снятия части юридических ограничений для клиник. Требованиям по допуску к процессу много лет, и в нынешних условиях они неактуальны.

Специалист объяснил, что по стандарту для вакцинации клинике надо получить специальную лицензию, у нее должно быть дополнительное помещение и дополнительный врач, что не всегда выполнимо и не всегда нужно.

Накануне, 2 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что все россияне, готовые привиться от коронавируса, смогут пройти вакцинацию препаратом «Спутник V» до лета.

Ранее эксперты банка Credit Suisse по итогам опроса в восьми развивающихся странах выяснили, что жители России меньше всех доверяют вакцинам собственного производства. Если в Китае уровень доверия выше 90 процентов, а в Бразилии — выше 80 процентов, то в России по состоянию на январь — только 38 процентов. Это куда ниже, чем в Индии, Индонезии и Таиланде (около 70 процентов), а также в Турции и Мексике, где более 60 процентов.