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В России смягчили условия заселения детей в отели

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В России смягчили требования к заселению детей в отели — нотариальное согласие исключили из списка обязательных документов, необходимых для самостоятельного заселения несовершеннолетних в гостиницы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее постановление утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным в пятницу, 2 апреля. Теперь будет достаточно письменного согласия одного из родителей или законных представителей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы кабинета министров, подобная мера избавит от излишних финансовых и временных затрат, так как услуги нотариуса нередко сопоставимы со стоимостью поездки.

«Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками», — уточняется в пояснительной записке к постановлению.

Ранее в феврале стало известно о предполагаемых новых правилах заселения в российские отели. Гражданам РФ можно будет зарегистрироваться в объекте размещения при предъявлении загранпаспорта.

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Источник — lenta.ru
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