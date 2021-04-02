В стране и мире

Россиянка избивала шлангом и кочергой приемную дочь за четверки

Печать

В Новой Москве местная жительница избивала приемную дочь шлангом и кочергой за то, что та получала четверки, а не пятерки. Об этом пишет Life.

О том, как обращается с ней опекунша, девочка рассказала учительнице рисования в школе — та заметила у ребенка синяки на ухе и на щеке. Девочка пожаловалась, что приемная мать так наказывает ее за «плохие» оценки. По ее словам, из-за четверок ее не только били, но и заставляли стирать одежду до мозолей.

Издание уточняет, опекунша девочки была подругой ее родной матери, которая скончалась несколько лет назад. Женщина заявила, что считает свои методы воспитания нормальными. По информации Life, побои ребенку наносит не только она, но и ее гражданский муж.

Ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «е» части 2 статьи 117 УК («Истязание»), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Ранее жительницу Московской области отправили на десять лет в колонию общего режима за избиение до смерти трехлетнего приемного сына. Она била мальчика по незначительным поводам, нецензурно выражалась в его адрес, не заботилась о нем и не воспитывала. При этом женщина знала, что у ребенка было заболевание центральной нервной системы и ему требовался особый уход. После очередного избиения его госпитализировали, через неделю он умер в больнице. Россиянка не признала вину.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте