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Коммунальщики три месяца пытались засудить ребенка умершей россиянки за ее долги

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Шестилетнюю девочку из Новосибирской области три месяца пытались засудить за долги умершей матери. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Колыванского районного суда Новосибирской области. Иск к Полине Шевелевой подала «Сибирская тепло-энергетическая компания» (СибТЭК).

По информации Telegram-канала «Подъем», мать девочки умерла в 2016 году. Так, ее дочь стала правопреемницей долга за тепло размером в 26 тысяч рублей (по данным «Коммерсанта» — 24 тысячи рублей). По словам родственников ребенка, у семьи нет денег на оплату адвоката, поэтому они обратились за помощью к омбудсмену, которая не ответила на их письмо.

Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко, в свою очередь, утверждает, что письмо с предложением бесплатной юридической помощи было направлено «Почтой России», поскольку электронный адрес не был указан.

Представитель компании СибТЭК в суде Анна Понушкова рассказала «Коммерсанту», что средства взыскиваются не с самой Полины, а с ее законного представителя — отца Павла Капкайкина. «То, как представляет это вторая сторона, на самом деле не так»,— сказала она.

Ранее жительница города Валдай Новгородской области захотела избежать наказания в суде и соврала о беременности из-за нежелания выплачивать алименты, после чего заявила, что ребенок умер. Россиянка не выплачивала алименты на несовершеннолетнего ребенка и после суда. Приставы снова явились к ней, но не увидели новорожденного ребенка.

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Источник — lenta.ru
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