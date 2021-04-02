Катастрофа тайваньского поезда с 50 жертвами стала рекордной в истории

02.04.2021 | 17:58

Катастрофа тайваньского поезда с десятками жертв стала рекордной в истории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минтранс Тайваня.

Более 50 человек погибли, еще 146 — пострадали. Среди погибших есть один гражданин Франции. РИА Новости отмечают, что россиян среди пострадавших нет.

В поезде находились 496 человек, хотя он рассчитан на 350 пассажиров.

Отмечается, что катастрофа в уезде Хуалянь стала крупнейшей по числу жертв в истории Тайваня и даже для всего Китая. Последнее подобное происшествие в Тайване произошло в 2018-м: тогда с рельсов сошли все восемь вагонов пассажирского поезда. Тогда погибли 18 человек, около 200 — получили ранения. В Китае же настолько крупное ЧП произошло в 2011 году, когда два состава столкнулись на эстакаде в Вэньчжоу. В результате погибли 40 человек, а пострадали — 142.

ЧП произошло в 09:28 (04:28 мск) в туннеле Дациншуй. В составе поезда было восемь вагонов, из них два — второй и третий — сошли с рельсов. Последующие вагоны деформировались от удара о стену тоннеля. По предварительным данным, поезд столкнулся с грузовой инженерной машиной, не поставленной на ручной тормоз и съехавшей со склона.