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В российские магазины перестали поставлять сахар

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Производители уже более недели перестали поставлять в российские магазины сахар, приостановив продажи торговым сетям и отказываясь подтверждать им объемы будущих поставок. Об этом в четверг, 1 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

По информации собеседников издания, проблемы с поставками начались после объявления правительством готовности выделять отрасли с 1 апреля субсидии за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. В этом случае заводы могут получить компенсацию затрат в размере пяти рублей за каждый проданный ретейлерам килограмм сахара. На этом фоне производители свернули свою активность, поскольку до 1 апреля реализовывать свою продукцию им невыгодно.

По словам другого источника издания в отрасли торговли, что крупные компании действительно пока не могут купить сахар, а производители отказываются подтверждать им объемы будущих поставок. Он отметил, что запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний ежедневно сокращаются.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) газете не подтвердили, но и не опровергли существование проблем с закупками сахара после 22 марта. В Минсельхозе ситуацию на рынке сахара назвали стабильной и заявили, что не ожидают возникновения его дефицита. В министерстве подчеркнули, что сейчас участники соглашений о стабилизации цен на сахар (около 100 процентов рынка) выполняют свои обязательства и отгружают продукцию, обеспечивая потребности внутреннего рынка.

Ранее российское правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты питания. В частности, для сахара они продлеваются до 1 июня. На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года кабмин заключил ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля.

В начале марта стало известно, что власти готовятся сдерживать цены и на другие продукты: мясо птицы и яйца. В середине февраля газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщила, что птицефермы предложили торговым сетям увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

От сахара сахарный диабет.

Гость||

от свинины - свиной грипп

Гость||

от кур - птичий грип

Гость||

Не, раньше как говорили, птичий, девичий, бабий, мужичий ....грипп разумеется, а вы что подумали?

Гость||

Это шутка , сегодня 1 апреля.

Гость||

Во у геополитика проблемы, нда. Хоть в одной цивилизованной стране такое есть?

Гость||

Что, сахар плохо раскупается?

Имя: Гость
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