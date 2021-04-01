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В доме стрелка из Мытищ нашли 29 автоматов и 100 тысяч патронов

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Среди обнаруженных вещей были также 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, на территории участка стрелка были обнаружены два медведя, два крокодила и енот. Они содержались в вольерах и террариумах. Законно ли было нахождение животных в домовладении еще неизвестно. В случае отсутствия необходимой документации у владельцев, будет решаться вопрос об их изъятии.

Ранее сообщалось, что Владимир Барданов оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия утром 30 марта. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Обстановка 19век, что не хватало человеку? Наверное адреналина.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Среди обнаруженных вещей были также 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
То есть на фото с места событий нам боевые гранаты почудились? А ручной обгоревший пулемет тоже?

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