Россияне заметили падение своих доходов на четверть

01.04.2021 | 16:49

Принявшие участие в опросе швейцарского банка Credit Suisse жители России заметили, что их доходы упали на 24 процента по сравнению с временем до пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем респонденты сообщали о падении доходов на четверть (25 процентов). Хуже всего ситуация обстоит в Таиланде (минус 45 процентов), а лучше всего — в Китае (минус 10 процентов).

Россияне возглавили антирейтинг по возможности делать накопления. Только 55 процентов опрошенных сообщили, что хотят увеличивать сберегаемые ежемесячно средства, среди всех участников исследования средние цифры — 79 процентов.

При этом жители России оказались максимально скептичны по отношению к инфляции. По состоянию на январь (время проведения опроса) ее ожидали 75 процентов респондентов, больше, чем в остальных семи странах. Авторы исследования назвали пессимистичными ожидания россиян по поводу перспектив своих доходов.

Кроме того, россияне среди всех участников опроса оказались наименее обеспокоенными здоровьем в связи с пандемией коронавируса. Не волнуются по этому поводу 28 процентов опрошенных, а интерес к здоровой пище находится на минимальном уровне. Только 25 процентов молодых покупателей (18-29 лет) и 17 процентов людей в возрасте 45-65 рассказали, что покупают больше полезной еды. В других развивающихся странах показатель не опускался ниже 50 процентов ни в одной категории.

Также россияне находятся в аутсайдерах по желанию привиться собственной вакциной. Только 40 процентов опрошенных доверяли российским вакцинам в октябре 2020 года, к январю эта доля даже сократилась. В остальных развивающихся странах местным вакцинам готовы верить не менее 60 процентов.

В прошлом году президент России Владимир Путин рассказал, что доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. Он отсылал к методологии Всемирного банка, которая опирается на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если учитывать российский уровень МРОТ, то для отнесения к среднему классу надо получать 19 тысяч рублей в месяц.