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Россиян предупредили об опасности домашней пыли

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Опасность домашней пыли заключается в аллергене — клещах. Об этом россиян предупредила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с телеканалом «Звезда».

«Существует аллергическая реакция на домашнюю пыль. (...) Аллергенами являются клещи домашней пыли, это специфические компоненты домашней пыли, биологические компоненты домашней пыли, которые и вызывают аллергию», — сказала врач.

По ее словам, о наличии аллергии говорит зуд в носу, чихание, заложенность и выделения из носа, а также сухой кашель. Игнорировать проявления аллергии не рекомендуется, поскольку это может привести к воспалительному процессу и хроническому течению.

Также Аплетаева отметила, что в домашней пыли могут содержаться не только клещи, но и вещества из внешней среды. «Все равно попадает при открытых окнах то, что находится в атмосфере, то, что скапливается от выхлопов машин, с каких-то предприятий и так далее», — отметила врач.

Для профилактики аллергии на пыль Аплетаева посоветовала делать влажную уборку минимум два раза в неделю.

Ранее врач Елена Бобрикова рассказала, что ношение очков и маски на улице, орошение слизистой носа солевыми растворами, а также душ и смена одежда по возвращении домой помогут россиянам избежать аллергии. Также можно применять защитные спреи, которые обволакивают полость носа и препятствуют адсорбции на слизистой пыльцевых аллергенов, механически удаляя их, полоскать горло физиологическим раствором и промывать глаза препаратами с морской водой, отметила она.

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Источник — lenta.ru
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