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Губернатор заставил чиновников пройти пешком десятки этажей новостройки

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил местных чиновников пройти пешком десятки лестничных проемов новостройки, чтобы подняться на 20-й этаж. Таким образом глава региона хотел обратить внимание властей на проблему с лифтами в домах. Об этом сообщает «В1.ру».

Бочаров провел совещание в многоквартирном доме жилого комплекса «Шоколад» в Дзержинском районе. Встреча была посвящена выполнению программы по замене лифтов. В сеть попало видео, на котором чиновники вместе с губернатором поднимаются на 20-й этаж. Идущие за Бочаровым задаются вопросом, почему он решил пойти по лестнице, а не выбрал лифт. «Давно так не ходили?», «Вот началось кряхтение. Кто там кряхтит?», «Как обстановка?», «Кто-то дышит, как паровоз», «Не отставайте!» — говорил губернатор.

Поднявшись наверх, Бочаров объяснил свой поступок, отметив, что реализация программы по замене лифтов относится ведущим задачам в Волгограде и области. «Я специально определил местом совещания 20-й этаж, чтобы мы с вами пешочком прошлись вместе и посмотрели, как тяжело ходить пешком, пускай не на 20-й этаж, на пятый, седьмой, десятый этаж, когда лифт не работает и идут перебои. Чтобы каждый из нас это прочувствовал. Впечатляет, да?» — заявил губернатор. Он призвал коллег разработать на длительный срок единую программу и довести работу до конца, не растягивая процесс на годы.

В феврале 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин, находясь с визитом в Саратове, отчитал мэра города Михаила Исаева за состояние дорог. Политик вместе с чиновниками прошелся по заснеженным улицам, отметив, что на преодоление сугробов может уйти целый день. Он призвал городские власти наладить работу снегоуборочной техники.

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Источник — lenta.ru
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