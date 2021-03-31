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Стрелок из Мытищ сам поджег свой коттедж

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Россиянин Владимир Барданов, устроивший стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищах, сам поджег свой дом, после чего погиб. Об этом в среду, 31 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что в доме россиянина Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищах, нашли крупный склад оружия. Некоторые виды были официально зарегистрированы на его имя.

Кроме того, мужчину в прошлом несколько раз привлекали к уголовной ответственности. Помимо этого, ему часто выписывали штрафы за превышение скорости на дорогах. Также у россиянина были проблемы с кредиторами.

Ранее стало известно, что мытищинскому стрелку, тело которого нашли в его доме, должны назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Утром во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему россиянину для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Он забаррикадировался в доме и устроил стрельбу. В итоге правоохранители приготовились к штурму. Россиянин погиб при пожаре — дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

сам поджег свой дом
penzainform.ru писал(a):
дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.
Так сам поджег свой дом или в результате обстрела?

Гость||

Видно устал от жизни

Гость||

...посмертную психолого-психиатрическую экспертизу... Значит, психолог, проведет беседу с покойным? Я бы назвал эту экспертизу, спиритической. Пенсионер, ты здесь?

Гость||

Гость писал(a):

Видно устал от жизни
Так всегда говорят. Не на ту дорожку ступил, вовремя не соскочил, закономерный финал. Сколько веревочке ни виться...

Гость||

Это всё последствие короновируса, на лицо психические отклонения у обоих сторон конфликта.

Гость||

Спиритический психолог изменённым голосом будет отвечать на вопросы, и водить блюдичком? До чего наука дошла!

Гость||

Гость писал(a):

Так сам поджег свой дом или в результате обстрела?
Сам себя штурмовал и сам убился.

Гость||

? Зачем надо штурмовать? Этот мужик выезжал из своей крепости и можно было его арестовать в это время. Или специально организовали войнушку что показать какие они герои достойные награды и продвижения по службе.

Гость||

Российская пропаганда: — Мы способны победить Америку!

Америка: — Вы для начала пенсионера из Мытищ победите!

Гость||

Даже дивизия слабовиков не смогла взять 1 человека!

Гость||

Гость писал(a):

Даже дивизия слабовиков не смогла взять 1 человека!
Легче женщин пинать и навальнят в автозаки пихать.

Гость||

Гость писал(a):

Даже дивизия слабовиков не смогла взять 1 человека!
Ибо незачем. Дурачок сам выпилился, все довольны. А ты иди, флаг в руки и на амбразуру за медалькой.

Гость||

Гость писал(a):

Вы для начала пенсионера из Мытищ победите!
А, зачем?

Гость||

Гость писал(a):

я у обоих сторон конфликта.
А что, какой то разве конфликт?

Гость||

Всех участников штурма и служебную собаку представили к внеочередным воинским званиям и государственным наградам.

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Имя: Гость
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