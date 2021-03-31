Совфед разрешил штрафовать и сажать в тюрьму за оскорбление ветеранов

Совет Федерации одобрил пакет законопроектов о штрафах и лишении свободы за оскорбление ветеранов. Об этом сообщает ТАСС.
Поправки, ужесточающие наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести, будут внесены в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
Нарушителям грозит штраф до пяти миллионов рублей. Кроме того, граждан могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защитить память ветеранов. «Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе», — сказал он.
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Наконец то . Только вот они сами то их разве не оскорбляют , воевали то не за то чтобы детей и внуков этих ветеранов обобрала маленькая кучка и чтоб их потомки жили в нищете . Это ж вообще глумление над их памятью