Россиян предупредили о росте цен на кофе и чай

31.03.2021 | 12:50

В этом году цены на кофе и чай в России могут вырасти. Об этом предупреждают эксперты, пишет РИА Новости.

Ослабление рубля, закрытие границ из-за коронавируса и снижение производства сырья привело к удорожанию в прошлом году кофе и чая. Отпускные цены на продукцию выросли в диапазоне от двух до восьми процентов, рассказали в компании «‎Орими»‎ (Greenfield, Tess, «‎Принцесса Нури», Jardin, «‎Жокей»). Компания «‎Май» («‎Майский», «‎Лисма», «‎Ричард», Curtis, Coffesso) подняла цены на чай на 10 процентов, а на кофе — на 7. Кофе навынос в кафе подорожал за год на 11 процентов.

В этом году значительный рост тарифов на морские перевозки увеличит себестоимость продукции, говорят игроки рынка. Компании планируют продолжить повышать стоимость кофе и чая. Еще одна из причин — подорожание упаковки.

Ранее сообщалось, что с апреля цены на электронику в России могут вырасти до 20 процентов. Это объясняется подорожанием логистики и дефицитом комплектующих. Дополнительное давление оказывает колебание курса валют. Во второй половине марта было зафиксировано подорожание смартфонов, особенно в среднем ценовом сегменте.

Россиянам придется покупать по более высоким ценам и вещи. Подорожание одежды, обуви и аксессуаров объясняется ростом стоимости материалов: с начала 2021 года цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, других материалов — на 20 процентов.