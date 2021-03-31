В стране и мире

Россиян предупредили о росте цен на кофе и чай

Печать

В этом году цены на кофе и чай в России могут вырасти. Об этом предупреждают эксперты, пишет РИА Новости.

Ослабление рубля, закрытие границ из-за коронавируса и снижение производства сырья привело к удорожанию в прошлом году кофе и чая. Отпускные цены на продукцию выросли в диапазоне от двух до восьми процентов, рассказали в компании «‎Орими»‎ (Greenfield, Tess, «‎Принцесса Нури», Jardin, «‎Жокей»). Компания «‎Май» («‎Майский», «‎Лисма», «‎Ричард», Curtis, Coffesso) подняла цены на чай на 10 процентов, а на кофе — на 7. Кофе навынос в кафе подорожал за год на 11 процентов.

В этом году значительный рост тарифов на морские перевозки увеличит себестоимость продукции, говорят игроки рынка. Компании планируют продолжить повышать стоимость кофе и чая. Еще одна из причин — подорожание упаковки.

Ранее сообщалось, что с апреля цены на электронику в России могут вырасти до 20 процентов. Это объясняется подорожанием логистики и дефицитом комплектующих. Дополнительное давление оказывает колебание курса валют. Во второй половине марта было зафиксировано подорожание смартфонов, особенно в среднем ценовом сегменте.

Россиянам придется покупать по более высоким ценам и вещи. Подорожание одежды, обуви и аксессуаров объясняется ростом стоимости материалов: с начала 2021 года цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, других материалов — на 20 процентов.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А завтра о росте цен на что предупредят? Зато инфляция 4.5 процента

Гость||

А завтра предупредят о смене правительства в стране? Или не? ;)

Гость||

Путину пора на выход.

Гость||

Куда уж выше-то.

Гость||

Скорее всего к этому и идёт. Ну сколько можно господа, лохматить старую песню о главном что всё хорошо,сколько?

Гость||

Мощный у нас геополитик, и партия мощнная.Страна с самыми богатыми ресурсами. Это надо так бездарно управлять страной.

Гость||

Гость писал(a):

Скорее всего к этому и идёт. Ну сколько можно господа, лохматить старую песню о главном что всё хорошо,сколько?
Ещё 2 срока.Прошлом годе же все голосовали

Гость||

Гость писал(a):

Это надо так бездарно управлять страной.
Ну почему же бездарно,эффективные менеджеры очень даже хорошо живут.В этом и есть дар

Гость||

В Пензе точно подорожает в Москве ценники халявные по сравнению с Пензой.

Гость||

Уже подняли, месяц назад ещё , чайные традиции на чирик коробчонка подорожала, значит ещё на чирик жди. Заманали, чаеводы, кофеводы, сыроделы, маслоделы ..барыги крч.

Гость||

Шоколад уже никто не берёт, валяется как ненужный предмет, с кофе тоже самое намечается. Будем пить кипяток без всего.

Гость||

Я года два назад начал пить просто кипяченую воду без всего. Сначала было непривычно, а сейчас не нужно никакого чая и кофе. Чистая вода полезна для здоровья, растворяет и выводит ненужные организму элементы. Так что подорожание чая идет мимо.

Гость||

Губы не обожгите молодые люди.Есть молоко но оно тоже готовится к прыжку.Остался сок и морс, но тоже наверняка подтянут, отставать от чая с кофе нет никакого желания.

Гость||

Гость писал(a):

а сейчас не нужно никакого чая
Это Вы так на всём экономить будете в богатой ресурсами стране, пока кто-то жирует.

Гость||

Санкции нам только на пользу, кхе-кхе. Крыш нам

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте