В стране и мире

Первый канал ответил Матвиенко на критику песни Manizha

Печать

Первый канал готов предоставить спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко данные о ходе голосования по выбору песни от России для участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом пресс-служба телеканала сообщила в комментарии изданию «Подъем».

Представители Первого ответили, что за ходом зрительского голосования наблюдала компания Ernst&Young. Уточняется, что специалисты «подтвердили соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора».

«Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — добавили представители телеканала, комментируя критику Матвиенко в отношении победившей песни.

Ранее в среду, 31 марта, спикер Совфеда раскритиковала текст песни Russian Woman («Русская женщина»), которую певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) представит на «Евровидении». Именно эта композиция победила по итогам зрительского голосования в эфире Первого канала. Матвиенко также поручила запросить информацию о процедуре подсчета голосов.

Кроме Manizha, в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев с группой Therr Maitz и группа 2Маши. Группа Little Big, номинированная на участие в прошлом году, отказалась от участия в конкурсном отборе на 2021 год.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Именно эта композиция победила по итогам зрительского голосования в эфире Первого канала.
Как приняли решение по установке бюстов правителей в центре Пензы??????????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте