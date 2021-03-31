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Названа сумма прибавки к пенсии россиян с 1 апреля

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Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии, с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), пишет ТАСС.

«В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц», — отметили в ведомстве.

Как рассказали в ПФР, средний размер социальной пенсии после индексации составит 10,2 тысячи рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 тысяч рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы — до 15,16 тысячи рублей.

Также будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, которые получают одновременно и страховую пенсию, и пенсию по государственному обеспечению. В среднем она составит 42 тысячи рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 32,9 тысячи рублей.

Повышенные пенсии с 1 апреля получат 3,9 миллиона человек. Это люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

29 марта замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что на 1 января этого года средний размер пенсии в России составил 15 744 рубля. За пять лет пенсии выросли, в 2016 года она была в среднем равна 12 673 рубля. Зампред правления ПФР Сергей Чирков отметил, что повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается. Средний размер выплат по старости неработающим пенсионерам, по его словам, составляет 17 536 рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

17 536
Вот что ждёт в старости тех, кто честно работал! Информация к размышлению.

Гость||

1 апреля - день дураков. Ваш день.

Гость||

Опять ведь врёт, кого не спросишь пенсов у всех 12–15 руб. и то не у всех.

Имя: Гость
Комментарий:

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