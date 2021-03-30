Жертва скопинского маньяка обратилась в СКР

30.03.2021 | 13:41

Екатерина Степанова (девичья фамилия Мартынова), которую скопинский маньяк Виктор Мохов несколько лет держал в подвале, обратилась в Следственный комитет России (СКР). Об этом сообщает ТАСС.

Жертва маньяка уточнила, что хочет добиться возбуждения дела в отношении Мохова или ограничить его публичные высказывания. «Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать — он может говорить, что хочет встретиться со мной», — сказала она.

Степанова также рассказала, что Мохов пытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте».

25 марта стало известно об обращении бывшей пленницы скопинского маньяка в прокуратуру Рязанской области и к главе регионального управления СКР Владимиру Некешину. По мнению Степановой, Мохов в интервью Ксении Собчак «незаконно распространял сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну», а именно «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы».

Виктор Мохов вышел из-под тюремного заключения, в котором провел 17 лет, в начале марта. В 2000-м он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого заточил их на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь.