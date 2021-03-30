В стране и мире

Сдерживание цен на подсолнечное масло и сахар продлили

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Российское правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты питания. Для сахара они продлеваются до 1 июня, для масла — до 1 октября текущего года, передает РИА Новости.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов», — уточнили в пресс-службе правительства.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля.

В начале марта стало известно, что власти готовятся сдерживать цены и на другие продукты: мясо птицы и яйца. В середине февраля газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщила, что птицефермы предложили торговым сетям увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Хорошее дело. Только в какой стране это?

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Хорошее дело. Только в какой стране это?
Дело не хорошее. Цены не вернули к человеческим, а напротив, заморозили на высоком бесчеловечии.

Гость||

Главное не поднимайте цены на соль,спички,табак и патроны!

Гость||

Заморозили от снижения.

Имя: Гость
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