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Россияне рассказали о желании получать деньги просто так

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Россияне рассказали авторам исследования, проведенного совместно СберНПФ, «Сбер Управление активами» и «Рамблером», о желании получать деньги просто так и не работать при условии получения базового дохода. Выдержки из исследования приводят «Известия».

О намерении прекратить работу при получении базового дохода рассказали 19 процентов опрошенных. 50 процентов при этом продолжили бы работать в свободном режиме, 31 процент не стали бы бросать работу ни при каких обстоятельствах.

Отвечая на вопрос о желаемом уровне ежемесячного дохода, 29 процентов респондентов назвали 100-200 тысяч рублей, 25 процентов — сумму более 200 тысяч, 19 процентов — 70-100 тысяч рублей. 13 процентам достаточно 50-70 тысяч рублей в месяц, девяти процентам — 30-50 тысяч, пяти процентам — 20-30 тысяч.

28 процентов опрошенных предпочли бы тратить появившееся свободное время на путешествия, 26 — на семью, 20 — на саморазвитие, 18 — на хобби.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

28 процентов опрошенных предпочли бы тратить появившееся свободное время на путешествия, 26 — на семью, 20 — на саморазвитие, 18 — на хобби.
Естественно не на удовлетворение крысиных интересов.

Гость||

Эй, россиянцы, вы чё? А как же Вексельберги с Вротенбергами, Дерепаски с Миллерами? Хотите их помиру пустить?

Гость||

Гость писал(a):

Эй, россиянцы, вы чё? А как же Вексельберги с Вротенбергами, Дерепаски с Миллерами? Хотите их помиру пустить?
У них итак неплохо выходит. Можно пдумать у них мозг с цифровым интерфейсом и он круглосуточно в сеть подключен, чтобы управлять процессами. Посадить их на прожиточный минимум и денежки появятся в бюджете.

Имя: Гость
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