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Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма

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Алкоголизмом считается потребление спиртного чаще чем раз в две недели в любом количестве. Такой уровень обозначил врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий в интервью «Ленте.ру».

По его словам, некоторые могут страдать алкоголизмом без последствий. «Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов», — отметил врач.

Кизицкий также подчеркнул, что после каждого приема алкоголя у человека снижается качество жизни. В частности, страдающие алкоголизмом люди могут ссориться с кем-то или нарушать закон.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Не согласен.

Гость||

Пей пиво, ешь мясо ...тоже поди алкоголик, но пиво-мясной ...

Гость||

А после 20–ти лет алкоголизма у них наступает прозрение, они резко бросают, ни-ни ...и начинают жить с чистого листа. Становятся язвениками и трезвенниками.

Гость||

Налейте по рисочку, что как мало то Иваныч? в тазике ...Петрович, в тазике.

Имя: Гость
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