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Минздрав сообщил о возможной третьей волне COVID-19 в России

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Показатели заболеваемости COVID-19 в России позволяют говорить о возможной третьей волне инфекции. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова, передает ТАСС во вторник, 30 марта.

«Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала Семенова.

По ее словам, в России проводят необходимые меры, что не допустить третьей волны и добиться формирования коллективного иммунитета в ближайшие месяц-полтора. Если получится это сделать, то в Минздраве смогут говорить о «стихании коронавирусной инфекции».

«Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики», — признала Семенова.

По последним данным, всего в России выявлено 4 536 820 случаев коронавируса. Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Прививку делают в основном препаратом «Спутник V», однако помимо него зарегистрировано еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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Источник — lenta.ru
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