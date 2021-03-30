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Индексацию социальных пенсий на 124 рубля назвали фантомной

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Анонсированную 1 апреля индексацию социальных пенсий, несмотря на громкие заголовки, можно назвать фантомной. К такому выводу пришли в Партии пенсионеров, заявление организации опубликовано на ее сайте.

В реальном выражении получателям такого типа выплат прибавят от 124 до 350 рублей. Для пенсионеров по возрасту прибавка составит 145 рублей 75 копеек, а сама пенсия вырастет с 5606 до 5751 рубля.

Авторы обращения отметили, что индексация на 3,4 процента меньше официальной инфляции, то есть, фактически пенсии сократятся. На эти цели предполагается выделить 12,8 миллиарда рублей, что составляет только около десяти процентов от затрат Пенсионного фонда России (ПФР) на собственные нужды.

Ранее Партия пенсионеров потребовала ликвидировать ПФР, поскольку тот не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников. В организации подчеркнули, что если международные аналогичные фонды собирают пенсионные накопления и преумножают их, то в России организация только просит помощи от государства, и логичнее было бы перечислять средства пенсионерам напрямую.

В феврале стало известно, что министерство финансов России разрабатывает новую пенсионную реформу, которая должна изменить добровольную накопительную систему. По неизвестной причине работа идет под грифом «секретно».

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Источник — lenta.ru
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На большее увы нет никакой возможности, рады бы но нету. Как говорится хоть что-то чем ничего.

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