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ФСБ начала масштабную спецоперацию в элитном поселке под Москвой

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В подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по полицейским и прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания Baza, ФСБ проводит в элитном поселке Вешки, входящем в состав Мытищ, масштабную спецоперацию. Отмечается, что местных жителей попросили не выходить из домов, на территории поселка дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД и ГИБДД.

По предварительным данным, силовики пришли к подозреваемому, чтобы проверить информацию о незаконном обороте оружия, однако мужчина начал отстреливаться. Сообщается, что он вооружен в том числе гранатами. На месте происшествия стягивают бойцов СОБР.

Telegram-канал Mash уточняет, что стрелку 61 год, он держит оборону больше четырех часов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Белозерцев рассказал, у кого приобрел оружие?

Гость||

Ничесе, опытный партизан.

Гость||

Применить авиацию и танки в этом элитном поселке.

Гость||

Чо, уже началось?

Имя: Гость
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