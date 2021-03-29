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В России захотели ужесточить контроль за продавцами на рынках

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В России захотели ужесточить контроль за продавцами на розничных рынках: Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин предложили ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами службы.

В материалах говорится, что практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а также сопротивление арендаторов и управляющих рынками компаний «процессу легализации рыночной торговли».

Новые версии законопроектов направлены в Минфин. Они предусматривают внесение изменений в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП: предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, и обязать арендаторов подтверждать наличие контрольно-кассовой техники перед заключением договора аренды.

Кроме того, управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной ККТ и запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена. Также предлагается осуществлять упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

С 17 марта налоговые органы в России получили расширенный доступ к банковской тайне граждан. Теперь российские банки в течение трех дней после запроса должны предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Бабок со свеклой надо раскулачить, тоже подика по 500 милионов в тумбочке у каждой.

Гость||

Чтобы в сетевые магазины ходили, Ешками травились.

Гость||

Все бабло у торгашей на рынках.Мишустин знает где копать.

Гость||

Я в шоке, сколько же ХИМОЗЫ едят люди!

Производителям выгодно делать такие вот "продукты" питания, а мы едим и потом болеем раком.

Сейчас я не покупаю переработанные "продукты" в магазинах.

Готовлю всё сама, даже хлеб сама пеку.

А бензоат натрия Е211 (канцероген!) есть во многих "продуктах", "напитках", лекарствах, зубных пастах, мыле, шампунях и так далее до бесконечности!

Не стоит надеяться на честность и порядочность производителей, им нужны только сверхприбыли.

Надо самим заботиться о своём здоровье и здоровье своих родных и близких!

Гость||

Гость писал(a):

Надо самим заботиться о своём здоровье и здоровье своих родных и близких!
Это самообман.

Гость||

А когда у нас последний раз что-то смягчали или разрешали для народа?

Имя: Гость
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