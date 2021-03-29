Россияне нарисовали портрет идеального начальника

29.03.2021 | 15:34

Идеальным руководителем для большинства россиян является мужчина в возрасте 34-45 лет. Он должен быть профессионалом, обладать стратегическим мышлением, лидерскими качествами и уметь выстраивать отношения в коллективе. Исследование, в котором россиян просили нарисовать портрет идеального начальника, провело кадровое агентство Kelly Services (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Большинство опрошенных (51 процент) заявили, что предпочитают демократичный стиль руководства. Еще 30 процентов выбрали аналитический подход к управлению. Шести процентам оказался близок авторитарный стиль управления. Около 13 процентов считают наиболее эффективным ситуационный или комбинированный подход.

Кроме того, мужчины чаще женщин предпочитают руководителя мужского пола (69 процентов). Россияне также назвали самые негативные характеристики руководителя. Ими стали высокомерие, грубость, отсутствие такта и чрезмерный контроль. Более половины респондентов (51 процент) рассказали, что им нравится руководить людьми и у них есть амбиции в построении карьеры.

Ранее почти четверть россиян заявили, что при увольнении им не хватит денег даже на неделю. При этом каждый пятый участник опроса рассказал, что может позволить себе искать работу две недели, прежде чем начнет испытывать финансовые трудности.