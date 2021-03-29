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Россияне нарисовали портрет идеального начальника

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Идеальным руководителем для большинства россиян является мужчина в возрасте 34-45 лет. Он должен быть профессионалом, обладать стратегическим мышлением, лидерскими качествами и уметь выстраивать отношения в коллективе. Исследование, в котором россиян просили нарисовать портрет идеального начальника, провело кадровое агентство Kelly Services (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Большинство опрошенных (51 процент) заявили, что предпочитают демократичный стиль руководства. Еще 30 процентов выбрали аналитический подход к управлению. Шести процентам оказался близок авторитарный стиль управления. Около 13 процентов считают наиболее эффективным ситуационный или комбинированный подход.

Кроме того, мужчины чаще женщин предпочитают руководителя мужского пола (69 процентов). Россияне также назвали самые негативные характеристики руководителя. Ими стали высокомерие, грубость, отсутствие такта и чрезмерный контроль. Более половины респондентов (51 процент) рассказали, что им нравится руководить людьми и у них есть амбиции в построении карьеры.

Ранее почти четверть россиян заявили, что при увольнении им не хватит денег даже на неделю. При этом каждый пятый участник опроса рассказал, что может позволить себе искать работу две недели, прежде чем начнет испытывать финансовые трудности.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он должен быть профессионалом, обладать стратегическим мышлением, лидерскими качествами и уметь выстраивать отношения в коллективе.

Идеальный руководитель для холопов держит в одной руке пряник в другой кнут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Идеальным руководителем для большинства россиян является мужчина в возрасте 34-45 лет. Он должен быть профессионалом, обладать стратегическим мышлением, лидерскими качествами и уметь выстраивать отношения в коллективе.
Не то, что засевшие в Кремле пердуны лицемерные и лживые.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Более половины респондентов (51 процент) рассказали, что им нравится руководить людьми и у них есть амбиции в построении карьеры.
опрос то был в какой среде любопытной. стоящих на старте, но не чужаков. красивые слова вызубрены как отченаш по ссоровским шаблонам. мол, сначала было "слово", потом появился "бох" и слово = боХу. разиньяне, пошире рты - ждите половника с поМОЕМУ. про вазелин уже все в курсе дел - сквозь строй - все друг друга. как когда то розгами. так и стесняться будет некому. да и не зачем. а кому то и аппетит придет во время "еды"

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