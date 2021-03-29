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Россиян предупредили о росте цен на такси

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Тарифы на поездки в такси в 2021 году могут увеличиться еще на 5–10 процентов на фоне роста цен на топливо. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.

Отмечается, что таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. В связи с этим высока вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов.

В 2021 году в ФАС поступило около 60 жалоб на завышение цен на услуги агрегаторов такси. Больше половины пришлось на середину февраля из-за неблагоприятных погодных условий в разных регионах России. Основное количество претензий было получено из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Астрахани, Орловской области. Однако в настоящее время в Москве цены все еще остаются на 30–40 процентов выше.

Генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский сообщил, что цены для клиентов, которые напрямую обслуживаются в таксопарках, а не пользуются приложениями агрегаторов, могут повыситься из-за роста цен на бензин и по причине увеличения стоимости автомобилей.

23 марта в Независимом топливном союзе сообщили, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14 процентов. В Союзе отметили, что ключевой драйвер увеличения биржевых и розничных цен — это рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Они могут вырасти из-за повышения на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года, а также увеличения параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива, пояснили в НТС.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Скоро они друг друга сами возить будут с такими запросами.

Гость||

Постоянные новости,Россиян предупредили о росте цен на всё,зато инфляция 4.5 процента и рост доходов обвалился))))

Гость||

Рост зарплат не планируется? Случайно, вдруг?

Гость||

Гость писал(a):

Рост зарплат не планируется? Случайно, вдруг?
Голодные менее требовательны. Поэтому не ждите.

Гость||

Скрепыши должны еле волочить ноги до работы(если она есть) и обратно,что-бы не оставалось сил митинговать.

Имя: Гость
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