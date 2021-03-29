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Российские полицейские случайно выпустили обвиняемого из суда на свободу

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Полицейские перепутали обвиняемого с другим человеком и случайно выпустили его из здания Кировского районного суда в Красноярске. Об этом в понедельник, 29 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным канала, 24 марта проходили заседания по двум обвиняемым. По решению суда, одному из них не продлили срок заключения под стражей — его должны были отпустить в тот же день. Однако когда правоохранители пришли за ним в конвойное помещение, на его имя отозвался другой человек.

Оказавшись на свободе, он связался со следователем, чтобы рассказать о побеге, после чего его опять задержали. Конвоиров отстранили от работы из-за случившегося, в отношении полицейских проводится служебная проверка.

В декабре 2019 года сахалинские полицейские перепутали пришедшего подать заявление о краже телефона военнослужащего с преступником и избили его. По словам пострадавшего, его били руками и ногами на протяжении 30-40 минут и отпустили только после того, как решили сверить данные паспорта и выяснили, что его приняли за находившегося в розыске однофамильца. После этого военнослужащий снял побои.

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Источник — lenta.ru
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