Пандемия помогла похищенной 30 лет назад женщине вернуться на родину

29.03.2021 | 13:34

Похищенная в юности жительница Вьетнама благодаря пандемии сбежала и вернулась на родину после 30 лет сексуального рабства в Китае. Об этом сообщает газета VnExpress.

Когда Ха Тхи Чин (Ha Thi Chien) было 12 лет, ее обманул случайный знакомый. Он пригласил девочку в Китай и продал ее местной семье, как только они пересекли границу.

«Они заставляли меня работать проституткой по ночам. Это было очень унизительно. Я много раз пыталась сбежать, но меня хорошо охраняли, поэтому ни одна из попыток не увенчалась успехом. Они ловили и били меня кнутами», — призналась Чин. Возвращение домой казалось ей несбыточной мечтой.

Но в начале 2020 года, благодаря началу пандемии коронавируса в Китае, она смогла сбежать и вернуться домой.

«Мы с еще одной девочкой из вьетнамской провинции Ниньбинь, которую тоже недавно продали в Китай, нашли способ сбежать. Сначала я боялась, но она убедила меня, сказав, что мы все равно умрем, и она бы предпочла умереть, пытаясь вернуться домой», — рассказала вьетнамка. Они пять суток пробирались через лес, и добрались до границы с Вьетнамом.

Пограничники дали Чин еду и немного денег и довезли ее до автобусной остановки, чтобы она могла вернуться в родную провинцию Футхо. Но за 30 лет, проведенных в Китае, она забыла родной язык и заблудилась в провинции Куангнам.

Полицейские идентифицировали ее и помогли ей вернуться домой. Отец Чин Ха Ван Хот (Ha Van Hoat) не поверил своим глазам, когда увидел дочь. «Когда полицейские сообщили мне, что моя дочь вернулась, я посмеялся и думал, что это просто сон до тех пор, пока ее не привезли. Я держал ее за руки, и у меня из глаз текли слезы», — рассказал мужчина.

Так как Чин не помнила родного языка, она не могла ничего сказать отцу, и только упала на колени перед ним.

За год с момента возвращения Чин выучила вьетнамский язык благодаря своей племяннице, которая сейчас в четвертом классе. Она живет дома с родителями и содержит кур и буйволов. Женщина планирует найти работу, чтобы помогать родителям, когда снова научится писать на вьетнамском языке.

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