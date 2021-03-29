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Назван срок восстановления навигации в Суэцком канале

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Навигацию в Суэцком канале, который ранее был заблокирован севшим на мель контейнеровозом, скоро восстановят. Срок назвал источник РИА Новости.

По данным собеседника агентства, суда вновь беспрепятственно пойдут по каналу уже в течение ближайших нескольких часов.

Ранее 29 марта стало известно, что корабль удалось снять с мели. В очереди на проход канала находятся более 450 судов.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.

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Источник — lenta.ru
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