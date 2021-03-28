В России лидером по росту доходов стали ритуальные услуги

28.03.2021 | 08:22

В минувшем году российский сектор услуг на фоне пандемии коронавируса пережил максимальное падение за всю историю, однако два направления оказались в плюсе. Лидером по росту доходов стали ритуальные услуги, плюс 3,8 процента. Об этом говорится в февральском выпуске «Мониторинга экономической ситуации» от Института Гайдара и РАНХиГС.

Следом за ними идут услуги почты и курьеров, которые выросли на 3,6 процента. Также неплохо себя чувствовали коммунальные услуги (минус 4 процента), жилищные (минус 4,8 процента), телекоммуникационные (минус 5 процентов).

А вот объем платных услуг у организаций культуры рухнул на 53 процента, услуг в сфере туризма - на 52 процента, у транспорта - на 39,1 процента, у гостиниц - на 35,1 процента, услуги физической культуры и спорта - на 32,6 процента.

Лидерство ритуальных услуг можно объяснить высокой смертностью, которую зафиксировал Росстат. По данным ведомства, в минувшем году она выросла на 18 процентов, достигнув рекорда 2005 года - 2,124 миллиона человек. Темпы роста стали рекордными с 1947 года. В декабре по росту смертности в стране фиксировался максимальный уровень с 1933 года. Естественная убыль населения в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, в два раза больше, чем годом ранее.

В декабре прошлого года член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков внес законопроект, который должен удешевить оказание ритуальных услуг для населения. Он полагает, что повышение госконтроля приведет к росту конкуренции, а она поспособствует снижению стоимости похорон.