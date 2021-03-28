Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 мар 2021|12:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам предсказали наступление «персикового» лета

Печать

Россиянам предсказали наступление теплого летнего сезона со средней температурой чуть выше климатической нормы. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает URA.RU.

Метеоролог заявил, что средняя температура в сезоне будет на один-два градуса выше нормы. По его словам, в центральной части России прогнозируется идеальная погода.

«Лето будет достаточно хорошим. Я бы назвал его персиковым», - сообщил синоптик.

Как добавил Тишковец, в июле ожидается небольшой дефицит осадков. Тем не менее специалист положительно оценил погодные условия для созревания урожая.

27 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что ближайшие четыре дня в Москве будет солнечная погода без осадков, которая позволит жителям насладиться запахом весны. По данным учреждения, температура может достигнуть до десяти градусов выше нуля.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте