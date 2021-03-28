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В стране и мире

Путин назвал возможные сроки снятия ограничений из-за пандемии в России

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Президент России Владимир Путин назвал возможные сроки снятия в стране ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет», - сказал президент. Он отметил, что для этого необходимо, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения России.

Путин подчеркнул, что при сохранении нынешнего темпа вакцинации достижение этого показателя произойдет к концу лета.

27 марта президент рассказал, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай на тумбочку у кровати градусник.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Когда снимут санкции с жителей Пензы и понизят цены на проезд и капремонт?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

27 марта президент рассказал, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай на тумбочку у кровати градусник.
А куда он его вставляет?

Имя: Гость
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