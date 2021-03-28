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В стране и мире

Названа самая опасная поза во время офисной работы

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Фитнес-тренер одной из международных школ Татьяна Лукина заявила телеканалу «Мир 24», что офисные работники чаще других страдают близорукостью, остеохондрозом, нарушением лимфы.

Она также назвала позу «нога на ногу» наиболее опасной для здоровья. «Так же как и с поджатой ногой, дает опору только на одну половинку таза, а другая будто зависает в воздух», - сказала эксперт, добавив, что так создается боковой наклон таза, а значит, и боковой наклон позвоночника.

Лукина подчеркнула, что если сидеть в таком положении несколько минут в день, то ничего страшного не случится. Однако если это стало привычной позой, то скоро наступит перенапряжение мышечных структур вокруг зависшей в воздухе половины таза, потому что она не опирается на поверхность.

Поза, в которой человек опирается лишь на одну ногу, грозит повреждением крестообразных связок или мениска. Специалист пояснила, что в этом положении перегружаются крестообразные связки и передние рога мениска, поэтому при ходьбе могут возникать дискомфортные ощущения в колене.

Эксперт посоветовала сидеть на седалищных костях ровно с опорой на обе ноги. Также необходимо подобрать высоту стула так, чтобы ноги касались пола.

Ранее врач-невролог, руководитель клиники лечения боли больницы имени Виноградова Евгений Соков назвал саму полезную позу для сна. По его словам, поза на боку с немного согнутыми руками и ногами оптимальна для расслабления. При этом для сна лучше выбрать правый бок, чтобы сердце не испытывало нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

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Источник — lenta.ru
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