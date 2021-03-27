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Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни

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Приезжающих в Россию мигрантов следует отправлять в пустующие деревни страны. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

«Даже с семьей пускай едут. Дадим им жилье в пустующих деревнях России, пусть там живут. Они же хорошие земледельцы. Допустим, казахи и киргизы — кочевники... А таджики и узбеки — это земледельцы», — заявил политик.

По его словам, подобный подход позволил бы решить сразу несколько задач. С одной стороны, в стране бы выросла численность населения, с другой — была бы решена проблема с пустующими домами и землями.

Жириновский также отметил, что российским компаниям следует в первую очередь нанимать на работу россиян, и только потом — мигрантов. При этом фирмы, желающие получить таджикских или узбекских рабочих, должны привозить их на места проектов «в специальных поездах», временно обеспечивать общежитием, а потом отвозить домой. «Чтобы они не гуляли по просторам России», — пояснил он.

Ранее Жириновский заявил, что России будет выгодно, если США даст команду Украине начать наступление на Донбасс. По его словам, России смогла бы «разгромить всю эту армию», после чего началось бы движение в сторону создания Новороссии.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Дебил

Гость||

Он же кричал в юрты их всех загнать и паранджу надеть на их баб.С этой хохмочкой и в Думу зашел в 1993 году.А теперь вон чего.Какой разносторонний человек.

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