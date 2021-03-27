Цены на продукты в России повысились в пять раз быстрее в сравнении с Европой

27.03.2021 | 10:56

В России цены на продукты питания в феврале 2021 года повысились в пять раз быстрее, чем в Европе. Так, в России отметили удорожание товаров на 1,5 процента по сравнению с январем, в то время как в странах евросоюза этот показатель составил 0,3 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы статистики (Росстат).

В целом за два первых месяца года продовольствие в России стало дороже на 2,7 процента, а в Европе - на 1,1 процента. Наибольший прирост за февраль наблюдался в стоимости овощей, он составил 7,6 процента, при этом фрукты выросли в цене на 2,2 процента, а мясо - на 1,1 процента.

Ранее сообщалось, что правительство России решило продлить заморозку цен на продукты первой необходимости. Ожидается, что предельная розничная стоимость сахара и подсолнечного масла продлят еще на два месяца - до конца мая. Нынешний срок действия ограничительных мер рассчитан до 1 апреля.

Впервые предельные цены на сахар и подсолнечное масло были установлены в декабре — после того, как в России был зафиксирован резкий рост цен на них. Внимание на ситуацию обратили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, а профильным ведомствам было поручено принять меры.