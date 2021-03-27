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Спасатели нашли тело утонувшего в реке основателя группы «Звуки Му»

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Спасатели обнаружили тело основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого, который утонул в Москве-реке в Подмосковье. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает Telegram-канал 112.

Накануне сообщалось, что поиски тела Липницкого приостановлены до субботы. В поисках принимали участие водолазы, которые обследовали дно реки. Также погибшего 68-летнего музыканта искали на берегу Москвы-реки.

Трагедия произошла в четверг, 25 марта, в районе подмосковного поселка Николина Гора. В тот день музыкант решил покататься на лыжах по замерзшей Москве-реке.

Он взял с собой пса — золотистого ретривера. Липницкий доехал на автомобиле до парковки одного из пляжей, откуда с собакой пошел по льду. Через некоторое время местные жители заметили на льду реки тонущего мужчину. Предполагается, что рокер случайно оказался в воде, так как не заметил, что лед на том участке реки уже сошел.

Липницкий родился в 1952 году. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году познакомился с Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы «Аквариум», позже он начал гастролировать вместе с ними.

Липницкий также общался и поддерживал музыкантов ленинградских рок-групп «Зоопарк» и «Кино». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив «Звуки Му», в котором выступал в качестве бас-гитариста.

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Источник — lenta.ru
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