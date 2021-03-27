Россиянам пообещали электросамолеты

27.03.2021 | 12:39

Коммерческие самолеты с электродвигателями могут появиться в России к 2030 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС.

По его словам, внедрение электросамолетов зависит от нескольких факторов - эксплуатации, инфраструктуры, цены изготовления, типов самолетов. «Какой-то летательный аппарат электрический к 2030 году получит свое коммерческое применение», - пообещал Мантуров. Первый российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 поднимется в воздух уже в ближайшее время, отметил министр.

Мантуров также заявил, что серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется запустить до конца этого года.

Ранее стало известно, что в России планируют запустить летающее такси в 2025 году. Оно представляет собой пассажирский дрон, который способен поднять в воздух двух людей. Машиной станет управлять цифровая система. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии. В проект вложили 1,5 миллиона долларов. В течение 2021 года компания «Ховер» планирует представить серийную версию дрона-такси.

Британская компания Vertical Aerospace тоже обнародовала планы по созданию воздушного такси E-Taxi. Оно может совершить 76-километровую поездку всего за 30 минут (на поезде это расстояние преодолевается за час). Прототип модели появится к сентябрю 2021 года.