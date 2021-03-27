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Россиянам назвали лучшее время для начала пенсионных накоплений

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Начинать откладывать пенсию необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, оптимальный возраст для этого — от 30 до 35 лет. Такое время для начала накоплений назвала РИА Новости руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина.

«Важно начинать делать это уже в 30–35 лет, а не предпенсионном возрасте, когда возможности и времени накопить уже просто не остается», — сказала эксперт.

По ее словам, начинать заботиться о пенсионных накоплениях россиянам можно и раньше. Однако в основном зарплаты молодых специалистов не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления. Также в России сохраняется значительная безработица среди молодежи.

Ранее независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам накопить на достойную пенсию. Эксперт отметил, что накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост сбережений не должен смущать людей. Так, при зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Он также посоветовал не пользоваться депозитами для накоплений, поскольку они всегда будут ниже инфляции.

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Источник — lenta.ru
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