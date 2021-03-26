В Европе объявили о третьей волне коронавируса

26.03.2021 | 13:18

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о третьей волне коронавирусной инфекции в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство. «Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита глав государств Евросоюза.

Глава ЕК отметила, что это подчеркивает важность вакцинации. Страны Евросоюза с момента начала кампании по вакцинации получили 88 миллионов доз различных препаратов против COVID-19, из них 62 миллиона доз было введено. Полностью были вакцинированы около 18,2 миллиона человек.

Ранее Урсула фон дер Ляйен также сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. По ее словам, это происходит из-за снижения темпов вакцинации. Виновником такой ситуации стала компания AstraZeneca, которая не поставила и не произвела то количество вакцин, которое было прописано в договоре.