Срок действия российских паспортов увеличат

26.03.2021 | 14:35

В МВД решили внести изменения в срок действия паспортов россиян: в частности, документ будет действителен в течение 30 дней после его истечения. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменение срока признания паспорта недействительным в ведомстве объяснили «практикой банков, отказывающих гражданам в предоставлении услуг по причине наличия у них паспортов, информация о статусе которых как недействительных указывается в соответствующем информационном ресурсе органов внутренних дел».

В МВД уверены, что изменение срока действия паспорта позволит россиянам полноценно участвовать в общественной, политической и экономической жизни общества.

Документ подлежит замене по исполнении 20- и 45-летнего возраста.

Замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году. Они будут выглядеть как пластиковая карта с данными владельца документа. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом и дальше.