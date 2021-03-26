Социальные пенсии россиян повысят с 1 апреля

26.03.2021 | 13:21

Правительство России утвердило индексацию социальной пенсии граждан на 3,4 процента с 1 апреля, сообщает пресс-служба кабмина.

В бюджете Пенсионного фонда на эти цели заложено 12,8 миллиарда рублей. После индексации средний размер такой пенсии достигнет 10 183 рублей.

Решение затронет порядка 3,9 миллиона человек. Социальные пенсии платят гражданам, которые не имеют достаточного стажа для начисления страховой пенсии, а также людям с инвалидностью или потерявшим кормильца.

Ранее зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин рассказал об идее повысить пенсии главам советов многоквартирных домов. По словам сенатора, отчисления в фонд социального страхования по сути переводят их в разряд работающих пенсионеров, а тем пенсии не индексируют.

Кроме того, в марте министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что правительство готовит предложения по возвращению индексации пенсий всем работающим пенсионерам, прекратившейся в 2016 году.