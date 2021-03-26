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Пожар в российской больнице устроил закуривший в кислородной маске пациент

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Пожар в палате пульмонологического отделения Псковской городской больницы вспыхнул из-за курящего пациента с поражением легких. Такие подробности приводит Telegram-канал издания Baza.

По информации канала, 70-летний мужчина начал курить в кислородной маске, из-за чего прямо около его лица произошел хлопок. Он получил множественные ожоги и сейчас находится в реанимации.

Кроме того, пострадала женщина, надышавшаяся дымом.

О пожаре стало известно ранее, 26 марта. Медсестры на руках выносили пациентов из палаты пульмонологического отделения, в котором лежал предположительный виновник пожара. Сообщалось, что в результате возгорания пострадали два человека.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

сколько же таких долбоящеров на руси? и не сосчитаешь!

Гость||

Гость писал(a):

колько же таких долбоящеров на руси? и не сосчитаешь!
Не путайте РуСь и РоССию, это как канал и канализация

гонорар и гонорея.

Имя: Гость
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