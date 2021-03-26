В стране и мире

Италия попросила вернуть в Россию свой пармезан

Печать

Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках режима контрсанкций. В интервью Forbes он рассказал, что просит вернуть в страну этот сорт сыра.

По словам дипломата, ограничительные меры наложены на свежие продукты, а пармезан вызревает месяцами и лактозы не содержит. Терраччано подчеркнул, что исправление такого недоразумения было бы хорошим жестом в адрес страны, которая долгие годы остается дружественной к России. Вопрос об ошибке уже начал изучать Роспотребнадзор.

Между тем против самого режима контрсанкций посол не протестует. Он признал, что России пришлось принимать ответные меры, а для отказа от санкционного противостояния требуются изменения политических условий.

Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США на фоне присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины ввели собственные санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз контрсанкции были введены на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали.

Пармезан является защищенной торговой маркой, им может называться только сыр, произведенный в итальянских провинциях Парма или Реджо-нель-Эмилия. В России под таким брендом продают как отечественную, так и зарубежную продукцию. Год назад «Росконтроль» проверил такие марки и назвал лучшие.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А цена у Итальянского "пармезана" будет доступна среднестатистическому покупателю Россиянину,или же купить его сможет только Российская элита?

Гость||

Вот, вот, зачем нам их пармезан, мы свой костромской уже не едим ибо дорог и невкусен ...

Гость||

" Смерть пармезана"

Там вдали за рекой жарко печи горят,

Пограничникам грозным не спится,

Но, не зная о том, пармезанский отряд

Продвигался к российской границе.

Шли лосось и сыры, был не слышен их шаг,

Шли не в ногу, без шуток и песен,

Чтоб не выследил враг, применяя собак,

Впереди шла рокфорная плесень.

Они шли, заграничные сняв ярлыки,

Документы подделав, как надо,

Вдруг вдали у реки замелькали штыки,

Это - Сельхознадзора засада.

Дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн

Строй нарушили пеший и конный,

Но бесстрашный седой пожилой пармезан

Первым встал в боевую колонну.

Оглядевши свою камамберную рать,

Улыбнулся светло и лучисто

И воскликнул: "Не страшно в бою помирать

Итальянскому контрабандисту!"..........(С)

Гость||

Мы лопаем плавленный копченный по 120руб за 1кг,только что там намешено хрен его знает.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте